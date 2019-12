Grève : "C'est compliqué pour les artistes", selon Caroline Vigneaux

publié le 09/12/2019 à 20:59

La mobilisation sociale contre la réforme des retraites se poursuit. Les grévistes attendent des réponses du gouvernement. Édouard Philippe doit leur répondre mercredi 11 décembre. Les artistes qui peinent à faire salle comble ces jours-ci, seront aussi très attentifs aux annonces prochaines.

Caroline Vigneaux, qui se dit soutenir ses anciens confrères avocats face à la réforme des retraites, reconnaît que la grève actuelle n'est pas sans conséquence : "J'ai de la chance parce que nous on n'a pas annulé car on avait quand même du monde. Mais j'ai plein de potes qui annulent. Donc oui c'est compliqué, c'est compliqué pour les artistes, c'est compliqué même pour les gens qui se déplacent, qui arrivent et le spectacle est terminé. Et je ne parle même pas de ceux qui veulent venir au théâtre et qui n'y arrivent pas".

Le spectacle Caroline Vigneaux croque la pomme se tient du jeudi au samedi au Grand Point Virgule à Paris. L'humoriste sera aussi en tournée de janvier à juin en France avec un retour à Paris le 18 mars au Grand Rex.