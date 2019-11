Les infos de 7h30 - Grève du 5 décembre : vers une mobilisation des policiers

publié le 20/11/2019 à 09:02

La journée de mobilisation du 5 décembre promet d'être dure, avec des grèves à la SNCF et à la RATP, mais pas seulement. En effet, les policiers pourraient ainsi se joindre au mouvement. Les syndicats de policiers fixent ainsi un ultimatum au gouvernement, expliquant être lassés de ne pas être pris en considération. "On a été présents dans tous les moments difficiles qu'ont été les samedis des 'gilets jaunes'. On a sauvé la République", rappelle Philippe Capon, secrétaire général de l'Unsa Police.

Le policiers expliquent que "la reconnaissance de l'État n'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait en attendre". "Et on en a marre de faire le yo-yo dans nos revendications, et dans les attentes qui sont les nôtres", confie le syndicaliste à RTL.

La journée du 5 décembre a été fixée comme celle d'une grève contre la réforme des retraites. Les cheminots et les syndicats de la RATP sont allés jusqu'à annoncer une grève reconductible.

