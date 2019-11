publié le 07/11/2019 à 16:01

Édouard Philippe ne vacille pas devant l'une des réformes les plus explosives du quinquennat Macron, celle des régimes de retraites. Et même si rien n'est figé, et qu'une consultation a été lancée afin d'ajuster les préconisations du rapport Delevoye sur la réforme, le Premier ministre devra faire face à une mobilisation qui s'annonce dure à partir du 5 décembre prochain.

Un mouvement notamment à la SNCF et à la RATP qui n'effraie pas Édouard Philippe. "La France de 2019 n’est pas celle de 1995, il y a des choses qui ont changé", a-t-il assuré sur BFMTV mercredi 6 novembre. Une référence aux grèves massives de 1995 qui avaient fait capoter la réforme d'Alain Juppé, toujours concernant les retraites. Pourtant, le Premier ministre de l'époque avait assuré alors être "droit dans [ses] bottes".

Le chef du gouvernement défend la réforme visant à uniformiser les régimes de retraites, quitte à prendre le temps de le faire. "On a pris l'habitude d'attendre que ça devienne urgent pour commencer à se bouger", a fait remarquer Édouard Philippe. "Je n’ai jamais pensé qu’il y avait urgence et c'est justement parce qu'il n'y a pas d'urgence qu'il faut le faire", avait-il tenu à préciser en amont.