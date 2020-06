publié le 04/06/2020 à 08:31

C’est une des conséquences du confinement : les Français et Françaises ne sont pas toujours ravis de retrouver le chemin de leur bureau. Et pour certains, ils ne sont pas loin de la déprime.

C'est le cas de Lois et Tessa, contraintes de retourner dans les locaux parisiens de leur entreprise depuis deux jours. Une reprise marquée par les déconvenues : elles n’ont pas choisi d’être là. "Les managers voulaient vraiment qu’on rentre et on n'a pas eu notre mot à dire", dit la première.

"C’était la déprime (…). Ils n’ont pas du tout aménagé nos bureaux comme ils l’avaient dit. Les normes d’hygiène ne sont pas vraiment respectées, les gens arrivent, ils ont trop chaud, ils enlèvent leurs masques. C’est pas extra…", ajoute la deuxième.

Elles auraient en effet préféré rester en télétravail. "Je suis rentrée chez moi, j’avais un jardin (...) tout se passait très bien en télétravail et on m’a demandé de revenir alors que j’aurais très bien pu continuer chez moi dans un environnement sain".

David, une connaissance de l’entreprise voisine, a lui le sentiment d’être infantilisé par sa boîte, comme assommé par toutes les mesures sanitaires prises. "C’est un peu lourd de devoir porter un masque (…) d’être éloignés les uns des autres au self. On est une quarantaine à mon étage normalement, là je suis tout seul. C’est triste, mais c’est temporaire, donc on accepte".

Mais c'est plus difficile pour ses deux collègues. D’ici la fin de la semaine, Lois et Tessa demanderont, elles, à leur patron, de reprendre le télétravail à 100% dès la semaine prochaine.

