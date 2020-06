publié le 03/06/2020 à 18:44

Les nouveaux films des réalisateurs américain Wes Anderson, français François Ozon et britannique Steve McQueen font partie de la "sélection officielle" du Festival de Cannes dévoilée ce mercredi 3 juin.

Au total, 56 films font partie de cette sélection officielle, label dont ils pourront bénéficier alors que l'événement, qui devait se dérouler en mai, a été annulé en raison de l'épidémie de coronavirus. Cannes reste un coup de projecteur pour les films sélectionnés.

Ces 56 films auraient dû être répartis dans toutes les catégories, cette année, la sélection prend plutôt la forme d'un pot commun. Il n'y aura ensuite ni compétition, ni palmarès. Parmi les films retenus, figurent également ceux de la cinéaste japonaise Naomi Kawase, de la Française Maïwenn ou du Danois Thomas Vinterberg.

"Cette sélection démontre que le cinéma est toujours vivant, il l'a été pendant le confinement aussi", a déclaré le délégué général du festival Thierry Frémaux, lors de l'annonce de cette sélection, retransmise sur Canal+, qu'il a faite aux côtés du président du Festival Pierre Lescure.

"Les cinéastes n'ont pas baissé les bras, puisqu'ils nous ont envoyé 2.067 films, qui est un record. Donc eux travaillaient, et c'était presque la moindre des choses pour nous que de recevoir ce travail, de voir les films", a-t-il souligné. "Il fallait trouver d'autres formes. Il n'a jamais été question pour nous de dire au revoir à tous, on se retrouve l'année prochaine".

Les films retenus pour la Sélection officielle 2020 sont :

The French Dispatch de Wes Anderson

Été 85 de François Ozon

True Mother de Naomi Kawase

Lovers Rock de Steve McQueen

Mangrove de Steve McQueen

Druk de Thomas Vinterberg

Last Words de Jonathan Nossiter

ADN de Maïwenn

Event de Im Sang-soo

Des hommes de Lucas Belvaux

Peninsula de Yeon Sang-ho

The Real Thing de Koji Fukada

Passion simple de Danielle Arbid

Goodman de Marie-Castille Mention-Schaar

Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait d'Emmanuel Mouret

John and the hole de Pascual Sisto

Limbo de Chris Peckover

Here we are de Nir Bergman

Rouge de Farid Bentoumi

Medecin de nuit de Elie Wajeman

Enfant terrible d'Oscar Roelher

Falling de Viggo Mortensen

Pleasure de Ninja Thyberg

Slalom de Charlène Favier

Teddy de Ludovic et Zoran Boukherma

Broken Keys de Jimmy Keyrouz

Ibrahim de Samir Guesmir

Casa Antigua de Miranda

Seize printemps de Suzanne Lindon

Vaurien de Peter Dourountzis

Garçon chiffon de Nicolas Maury

Neuf jour à Rakka de Xavier Tolosane

Cévennes de Caroline Vignale

Les deux Alfred de Bruno Podalydes

Un triomphe d'Emmanuel Courcol

Le discours de Laurent Tirard

L'origine du monde de Laurent Laffite

Flee de Jonas Poher Rasmussen

Earwig and the witch de Goro Miyazaki

Soul de Pete Docter