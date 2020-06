Déconfinement : le télétravail est-il la solution miracle pour les entreprises ?

publié le 01/06/2020 à 18:01

Même après la fin du confinement, le télétravail se poursuit dans bon nombre d'entreprises, au moins pour une partie des salariés. Un mode de travail qui bouleverse complètement l'organisation personnelle et professionnelle. Muriel Pénicaud a indiqué que 5 millions de salariés se trouvaient toujours en télétravail, avant la crise sanitaire, c'était 1,7.

Il y a longtemps eu des réticences très fortes contre le télétravail, de la part de l’encadrement mais aussi des salariés eux-mêmes. Mais les choses changent. Toutes les entreprises de la tech ont annoncé qu'elles allaient pérenniser cette pratique. La moitié des employés de Facebook pourraient travailler de chez eux, de façon permanente, d’ici cinq à dix ans, a annoncé Mark Zuckerberg. Twitter compte autoriser certains de ses salariés à travailler depuis leur domicile de façon permanente. Les assureurs aussi, s'y mettent, ainsi que les administrations.

Après cette expérience d'une échelle sans précédent, quelles sont les difficultés principales ? Le monde industriel s’était quand même construit sur le respect du temps passé dans un lieu, en général l’usine, avec une unité de temps, de lieu et d’action. Le présentéisme a été longtemps valorisé. Pour les managers, il faut plus que jamais fixer les vrais objectifs, gérer des flux. Pour les salariés, il faut apprendre à évaluer le bon degré de l’urgence et savoir concilier vie privée et vie professionnelle.

Il faut mieux codifier le télétravail

Les salariés en retirent-ils une meilleure qualité de vie ? Le DRH de PSA, grand adepte du télétravail, expliquait il y a peu dans Le Point que l’an dernier, avant la crise cela avait déjà évité 500.000 déplacements à 18.000 personnes… Cela rend plus libres ceux qui l'étaient déjà, et moins ceux qui ne l'étaient pas.

Stress, inconfort, augmentation des troubles musculosquelettiques... De nombreux salariés travaillent généralement dans leur cuisine, qui n'est pas fait pour ça. Tout dépend aussi de la situation familiale, si il y a des enfants en bas âge ou pas. Il y a des négociations en vue en France, pour codifier le télétravail.

On a souvent évoqué les conséquences sur le marché immobilier des grandes villes, qu'en est-il ? Il y aura un impact probable. Double impact en réalité, sur les logements et les bureaux. C’est une chance pour les petites villes.

