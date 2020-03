et Thomas Dullin

publié le 02/03/2020 à 08:24

La situation se complique pour les organisateurs d'événements culturels et sportifs. Dernière victime en date : le Salon du Livre, qui devait ouvrir ses portes le 20 mars prochain à Paris a été annulé.

Dimanche 1er mars, c'est le musée du Louvre qui est resté fermé. Le personnel, inquiet, a décidé d'exercer son droit de retrait, ce qui a agacé certains visiteurs. L'un d'entre eux a témoigné devant les portes du musée : "Il n'y a aucune indication et c'est assez scandaleux, on aurait pu nous prévenir (...) Certainement qu'il y a d'autres musées qui sont fermés. Lesquels ? On n'en sait rien. C'est très choquant tout ça."

Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé, ce lundi 2 mars, nous en sommes à 130 cas de contaminations en France depuis le début de l'épidémie. Le bilan mondial, lui, dépasse les 3.000 morts.

À écouter également dans ce journal

Réforme des retraites - Nouvelle réunion des syndicats ce lundi 2 mars pour décider d'une éventuelle nouvelle journée de mobilisation après la décision ce week-end du gouvernement de recourir au 49.3.

Affaire Griveaux - Dix jours après sa mise en examen, Alexandra de Taddeo s'est exprimée auprès de M6 sur les vidéos intimes de l’ex-candidat aux municipales de LaREM à Paris Benjamin Griveaux.

Justice - Après une première prestation désastreuse, Pénélope Fillon devrait être une nouvelle fois interrogée par les juges ce lundi à Paris où elle est jugée pour soupçons d'emplois fictifs.