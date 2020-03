Coronavirus : les erreurs à ne pas commettre

publié le 28/02/2020 à 14:34

La France recense actuellement 38 personnes infectées par le coronavirus. Parmi elles, deux sont décédées, 24 sont toujours hospitalisées et 12 sont guéries. Si vous revenez d'une zone dite à risque, ou que vous ressentez les symptômes du Covid-19, il ne faut pas se fier à son premier instinct qui serait de se rendre à l'hôpital.

En effet, le ministère de la Santé et les experts rappellent qu'en cas de symptômes, il ne faut ni aller aux urgences de l'hôpital, ni chez un médecin généraliste. Contactez le SAMU (15) en leur signalant votre voyage et symptômes. "Ne vous rendez pas chez votre médecin traitant ou aux urgences, pour éviter toute potentielle contamination", peut-on lire dans le communiqué, qui recommande d'éviter "tout contact avec votre entourage".

Les ministère rappelle également les zones où circule actuellement le virus. Il s'agit de la Chine, Hong-Kong, Macao, Singapour, Corée du Sud, Italie et l'Iran. Si vous revenez de l'une de ces zones,composez le 15.

Éviter le contact avec autrui et lavez vous les mains

Si vous pensez être contaminé, il est recommandé de surveiller sa température deux fois par jours, et l'apparition de symptômes d'infection respiratoire. Lors de vos rencontres et déplacements (qu'il est préférable de limiter), portez un masque de protection.

Le coronavirus peut se transmettre par les postillons (éternuements, toux), mais aussi par les mains. Si vos doigts ont été en contact avec une surface contaminée (poignée de porte, téléphone, bouton d'ascenseur, billet de banque..) et que vous vous touchez les yeux, le nez ou la bouche, vous risquez de contracter le virus. On ne le répétera jamais assez, mais se laver les mains régulièrement, avec de l'eau chaude et du savon, est essentiel. Pensez aussi à vous munir d'une solution de gel hydro-alcoolique.

Si vous avez envie de tousser ou d'éternuer, faites le à distance des personnes qui se trouvent autour de vous. Protégez-vous à l'aide de votre coude, et n'utilisez vos mouchoirs qu'une seule et unique fois.

Pour toute question liée au Covid-19, un numéro vert est en place, sept jours sur sept et 24 heures sur 24 : 0 800 130 000. Cette plateforme téléphonique ne dispense pas de conseils médicaux.