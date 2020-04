publié le 09/04/2020 à 08:07

C'est un chiffre qui ne manquera pas de faire grincer des dents. En comparant le nombre de téléphones portables bornant sur le réseau Orange la nuit, pour avoir une idée des variations de population dans les départements français, l'Insee a indiqué que plus de 1,6 millions de Français s'étaient déplacés la veille de la mise en place du confinement, le mardi 17 mars.

Entre ceux qui ont quitté leur petit appartement pour une résidence secondaire plus agréable et les Français en séjour à l'étranger qui sont rentrés au pays, les déplacements d'un département à un autre ont été massifs. Les départs depuis la capitale ont été particulièrement importants puisque Paris intra-muros s'est littéralement vidé d'un quart de sa population avec environ 600.000 personnes qui ont fui vers d'autres départements.

Les régions les plus sollicitées par les Parisiens sont la Normandie, la Bourgogne, le Centre, la Bretagne et la côte Atlantique. Les départements de montagne ont également vu leur population largement diminuer, en partie à cause de la fermeture des stations de ski et au départ des vacanciers.

À écouter également dans ce journal

Santé - Le dernier bilan de l'épidémie de coronavirus en France fait état de 10.869 décès, soit 541 de plus durant les dernières 24 heures et de 112.950 cas contaminés. Le président de la République Emmanuel Macron devrait s’adresser aux Français à 20h, lundi 13 avril.

Faits divers - Une aide-soignante en Ehpad est décédée à Mulhouse ce mercredi 8 avril. Cette femme âgée de 48 ans et mère de trois enfants est le premier décès lié à l'épidémie de coronavirus, parmi les soignants de ces structures.

Sport - Dans le cas où la Ligue 1 reprendrait ses droits, Mediapro se dit prêt à diffuser la fin de saison du championnat de France. Le groupe espagnol, qui a remporté les droits télévisés pour la période 2020-2024, pourrait donc commencer son mandat plus tôt.