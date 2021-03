Les infos de 7h30 - Coronavirus : la Moselle, département pestiféré ?

publié le 01/03/2021 à 08:07

Ce matin la Moselle se sent pestiférée. L'Allemagne a classé le département en zone à forte circulation des variants sud africain et brésilien. Et elle barricade sa frontière. À partir de demain, un test négatif de moins de 48 heures sera exigé pour entrer sur le territoire allemand. Environ 16.000 travailleurs transfrontaliers sont concernés.

D'où ce coup de gueule du député en Marche Christophe Arend : "C'est inacceptable, c'est une décision abrupte et unilatérale. 16.000 travailleurs qui vont de Moselle en Sarre, quelques milliers qui vont de Moselle en Rhénanie-Palatinat, c'est impensable, la Moselle ne peut pas supporter cette quantité de tests. Vous voyez Ford, AZF, Daimler arrêter de produire ? Les Français qui passent la frontière sont majoritairement des gens qui travaillent dans des usines et qui soutiennent l'économie allemande. Ce sont les Allemands qui sont obligés de se débrouiller pour les faire venir travailler, parce qu'ils en ont besoin."

Et dans les négocations entre la France et l'Allemagne sur ce sujet délicat, il a été convenu que les contrôles ne devaient pas créer d'attente aux points frontières. "Qui va contrôler cette décision sur les 37 points de passage autorisés entre la Moselle et la Sarre ? L'Allemagne a déjà dit qu'elle était obligée de faire appel à des renforts de policiers fédéraux, mais ils ne vont pas pouvoir faire un contrôle correct de ça", pointe enfin le député Christophe Arendt.

