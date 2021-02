publié le 12/02/2021 à 18:35

Face à la multiplication des cas positifs aux variants sud-africain et brésilien du coronavirus dans le département, la Moselle est sous surveillance. Invité de RTL Soir, ce vendredi 12 février, le président Les Républicains (LR) de la région Grand-Est, Jean Rottner a affirmé que ce phénomène est "un peu une énigme" et était "très flou" pour les autorités. En cause notamment, "tous les chiffres des autres départements (de la région) sont à la baisse".



"La Moselle est un peu une exception à l'échelle de la région" ajoute Jean Rottner, qui explique que "le nombre d'infections, d'hospitalisations et de réanimations sont sous moindre pression" dans la région Grand-Est. "L'apparition de ces variants et leur expansion sont "très floues, très localisées et très hétérogènes" selon le président de région, qui indique que "l'est de la Moselle est beaucoup plus faiblement touché".

"Les mesures à prendre de la part des élus ne sont pas forcément identiques d'un territoire à un autre" estime Jean Rottner qui indique également que "le ministre de la Santé est plutôt sur une position de surveillance et d'attente". "Olivier Véran a une réunion autour du chef de l'État et du gouvernement ce soir pour essayer de voir quelles sont les décisions à prendre" a-t-il fait savoir, en appelant les élus à "avoir un discours de responsabilité".