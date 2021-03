publié le 01/03/2021 à 05:28

Le tribunal correctionnel de Paris rend lundi 1er mars son jugement dans l'affaire dite des "écoutes", après de lourdes réquisitions en décembre.



Il y aura beaucoup de caméras et d'appareils photo pour capter cette image inédite d'un ancien président de la République sortant d'un tribunal condamné, si les juges décident qu'il a bien tenter d'obtenir un poste à Monaco pour un haut magistrat en échange d'informations secrètes sur une procédure judiciaire.

Lors du procès qui a duré trois semaines, Nicolas Sarkozy s'en est farouchement défendu, entre nervosité et colère contenue : "Je n'ai jamais commis le moindre acte de corruption, jamais, jamais. Je veux être lavé de cette infamie. On a parlé de délinquance chevronnée, j'en ai eu le coeur au bord des lèvres". Ce procès l'a éprouvé selon ses proches, il était secoué, marqué physiquement. Son entourage assure qu'il n'y a pas de fébrilité ou de tension à l'approche de ce délibéré.

