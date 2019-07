publié le 24/07/2019 à 07:38

Michel-Édouard Leclerc exprime son mécontentement. Lundi 22 juillet, le gouvernement lui a infligé une amende record : 117 millions d'euros. Il l'accuse d'avoir fait pression sur ses fournisseurs via l'une de ses centrales d'achats en Belgique pour baisser leur prix. Une pratique interdite par la loi. Mais pour lui, le seul objectif reste la défense du consommateur.

"On vient beaucoup me chercher. Il y a beaucoup de gens qui veulent qu'on ré-augmente nos prix. Je me suis disputé avec des membres du gouvernement parce que je trouvais que c'était con pendant les 'gilets jaunes' de nous obliger à augmenter le prix des grandes marques. Aujourd'hui, on le fait payer au centre Leclerc", déclare-t-il.

Interrogé sur RTL alors qu'il était présent sur le Tour de France, Michel-Édouard Leclerc a annoncé qu'il allait se "battre" : "On gagnera cette bataille, il n'y a pas de problème. Je suis un grimpeur, je veux pédaler pour continuer à vendre moins cher". Il a également souligné vouloir continuer à rester le moins cher, pour ses clients. "Les gens sont contents de voir la caravane Leclerc sur le Tour de France, ils crient son nom !", affirme-t-il.

Le premier groupe de grande distribution en France a annoncé vouloir saisir la Cour de justice de l'Union européenne.

À écouter également dans ce journal

PMA - C'est la première grande réforme sociale du quinquennat Macron : le projet de loi bioéthique est présenté ce matin en Conseil des ministres. En plus de l'extension de la PMA, un autre article risque de faire polémique : la fin de l'anonymat du don de sperme.

Canicule - 80 départements en alerte canicule. Tout le pays suffoque, excepté l'ouest de la Bretagne, le pourtour de la Méditerranée et la Corse. Des records de température ont de nouveau été battus.

Affaire Rugy - Les deux enquêtes menées par l'Assemblée et par le gouvernement ont montré qu'il n'y avait rien d'illégal dans ses dépenses. "Je suis un homme blanchi", a-t-il déclaré hier soir.