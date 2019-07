publié le 24/07/2019 à 05:29

Le gouvernement se retrouvera ce matin pour le dernier conseil des ministres avant la pause estivale. Et au menu : le projet de loi bioéthique. La première grande réforme sociétale du quinquennat Macron prévoit l'extension de la procréation médicalement assistée (PMA) à toutes les femmes, en couple ou célibataires.

Ce parcours sera remboursé entièrement par la sécurité sociale. Les enfants pourraient également avoir accès à certaines données. Autrement dit, l'anonymat du donneur serait partiel. Une vraie nouveauté pour les personnes qui aimeraient en savoir plus sur leurs origines biologiques.

Le texte, très attendu, comporte 32 articles et fera l'objet d'un examen à l'Assemblée nationale à la rentrée. Et il fait déjà l'objet d'un soutien inattendu : celui de Jean-Marie Le Pen. "Je préfère des enfants sans père que pas d'enfants du tout", a-t-il déclaré dans les colonnes du Figaro. Le fondateur du Front national voit dans la PMA l'opportunité de booster la natalité.

À écouter également dans ce journal

Météo - 80 départements sont toujours en vigilance orange. La canicule se poursuit et touche tout le pays. On attend 42,1 à Brive, et 41, 2 à Bordeaux. Parmi les conséquences, la circulation alternée concerne la région parisienne, la vallée du Rhône et Lille.

Politique - Invité chez nos confrères de France 2 hier soir, François de Rugy accuse Mediapart d'avoir voulu le démolir avec de fausses accusations. Il avance les deux rapports d'enquête selon lesquels aucune irrégularité n'a été constaté.

Union européenne - Les députés de la majorité n'ont jamais été aussi nombreux à s'abstenir. Le Ceta, l'accord de libre échange entre l'UE et le Canada, a été ratifié avec 266 voix. 52 parlementaires de LaREM se sont abstenus et 9 ont voté contre.