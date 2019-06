publié le 12/06/2019 à 07:12

Pour son deuxième discours de politique générale, le Premier ministre s'exprimera ce mercredi 12 juin à 15 h, à l'Assemblée. Une prise de parole censée lancer l'acte 2 du quinquennat après les Européennes et la crise des "gilets jaunes". Un discours à forte tonalité sociale et écologique, annonce Matignon.



Mais un point n'était toujours pas tranché mardi soir : l'extension de la PMA aux femmes célibataires et aux couples de femmes. C'était une promesse d'Emmanuel Macron, mais l'inscription du texte à l'agenda parlementaire a pris du retard. La décision sera-t-elle prise cet été ? À la fin de l'année, ou après les Municipales ? Edouard Philippe pourrait préciser les choses tout à l'heure.

Un sujet très sensible, mais sur lequel la vision des Français a quelque peu évolué. C'est en tous cas ce que confirme un sondage IFOP pour l'Association des familles homoparentales, que RTL dévoile ce matin. Plus de 6 Français sondés sur 10 sont favorables à l'ouverture de la PMA, à la fois pour les femmes célibataires et les couples de femmes.

Une nette progression depuis le mariage pour tous, qui se vérifie lorsque se pose la question du financement : une majorité de consultés, 6 sur 10, seraient également favorables à une prise en charge des frais par la sécurité sociale.



En revanche, la question du recours aux mères porteuses est plus clivante. Si 62% des Français y sont favorables pour les couples hétérosexuels, moins de la moitié le sont pour les couples homosexuels. Mais ils s'accordent sur un point, 7 Français sondés sur 10 sont pour reconnaître les enfants nés d'une mère porteuse à l'étranger.

À écouter également dans ce journal

Prise d'otages. À la prison de Condé-sur-Sarthe, le preneur d'otage s'est rendu peu après minuit sans faire de victime. Il avait retenu 2 surveillants durant plusieurs heures à l'aide d'une arme artisanale.



Procès Balkany. Après 4 semaines de débat, le procès des Balkany touche à sa fin. Le tribunal correctionnel a tenté d'examiner dans le détail l'origine des revenus du couple et la circulation complexe de l'argent liquide qui nourrit son train de vie.



Clermont-Ferrand durcit le ton contre les incivilités. Devant les incivilités, la mairie a décidé de déployer depuis quelques semaines une brigade spéciale chargée d'aligner les PV.