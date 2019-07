publié le 22/07/2019 à 13:40

Le ministère de l'Économie a décidé de frapper un grand coup et demande une amende record à Leclerc : 117,3 millions d'euros sont réclamés au groupe, accusé de passer par l'étranger pour abuser de ses fournisseurs.

Principale entité visée par cette décision, la centrale belge d'achat de Leclerc, Eurelec, que Bercy accuse de "pratiques commerciales abusives (...) pour contourner la loi française et imposer des baisses de tarifs très importantes, sans aucune contrepartie, à certains de ses fournisseurs".

Invité sur RTL, Richard Panquiault, directeur général d'ILEC, un institut représentant près de 80 entreprises qui fabriquent et commercialisent des produits de grande consommation s'est félicité de cette décision, qu'il qualifie "d'historique à double titre" : "C'est la première fois que le ministre assigne une structure de négociation internationale hors de l’hexagone, et c'est la première fois qu'on a une amende de ce montant-là", explique-t-il. "La plus importante auparavant était de 20 millions d'euros", précise-t-il.

Richard Panquiault estime que cette amende "entre dans le registre dissuasif et que cette assignation sera suivie d'autres".

À écouter également dans ce journal

Faits divers - Trois jours après le meurtre de Mamoudou Barry, enseignant-chercheur guinéen de 31 ans tué à Canteleu, près de Rouen, un suspect vient d'être arrêté. De nationalité turque, il est né en 1990 et est déjà connu des services de police pour des affaires de stupéfiants et pour des antécédents psychiatriques.

Canicule - Pour la 2e fois en moins d'un mois, la canicule revient. Déjà 21 départements sont en alerte orange dans le Centre-Est et le Sud-Ouest. 38 degrés sont attendus cet après-midi à Bordeaux, et 42 degrés demain.

Armée - Cela fait un demi-siècle que les familles de disparus attendaient ce moment : l'épave du sous-marin français La Minerve, disparue en 1968 avec 52 hommes à bord, vient d'être retrouvée au large de Toulon.