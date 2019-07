Bercy demande une amende record à Leclerc

publié le 21/07/2019 à 19:21

Contourner la loi française pour mettre la pression sur les fournisseurs. Le gouvernement reproche aux acheteurs de Leclerc de passer par la Belgique pour obliger les fournisseurs à baisser leurs prix sans contrepartie, ce que la loi française interdit. Bercy a assigné en justice le distributeur, vendredi 19 juillet.

Si les fournisseurs ne soldaient pas leur produit, Leclerc les menaçait de ne plus accepter certains de leurs produits, selon une information du Figaro confirmée par RTL. On ne peut plus véritablement parler de négociation.

À l'origine, ces pratiques de la centrale Leclerc ne touchait que des grands groupes, des mastodontes, mais elles ont pris de l'ampleur pour s'appliquer aux entreprises moins grosses et donc beaucoup plus fragiles.

Pour Bercy, si ces prix sont bas, c'est parce qu'ils sont obtenus en mettant en danger les entreprises. Cette pratique les met en difficultés, et elles risquent, à terme, de licencier.

À brève échéance, certes, le consommateur peut être gagnant grâce à des prix bas, mais à moyen ou long terme, cette habitude est néfaste pour l'économie.

Bercy a assigné en justice, vendredi 19 juillet, l'enseigne pour des pratiques commerciales abusives commises par sa centrale belge Eurelec pendant les négociations commerciales de 2018.

Le ministère demande aux juges une amende record, dissuasive : 117,30 millions d’euros. Ils veulent que les distributeurs sachent que sortir des clous revient plus cher que l'avantage qu'ils peuvent chercher à tirer d'un tel mécanisme.

La secrétaire d'État Agnès Panier-Runacher sera l'invitée de RTL, lundi 22 juillet à 7 heures 47, pour commenter cette décision.