publié le 09/02/2020 à 08:20

Après huit jours mouvementés pour le patinage français, trois anciennes championnes ayant révélé avoir été abusées sexuellement par leurs entraîneurs, Didier Gailhaguet, qui était jusque-là président de la Fédération française des sports de glace, a finalement donné sa démission samedi 8 février. Démission que la ministre des Sports Roxana Maracineanu avait réclamé à plusieurs reprises ces derniers jours.

Pour Gwendal Peizerat, ancien champion olympique de danse sur glace, ce départ est bienvenu mais il ne s'emballe pas pour l'avenir de son sport. "Pour moi c'est une lueur d'espoir mais c'est juste une première étape. On ne se réjouit pas plus que ça parce que Didier Gailhaguet est déjà parti par le passé. Il a déjà démissionné. Et ça ne l'a empêché en rien de se représenter et d'être élu à nouveau", a déclaré l'ex-patineur.

Et d'ajouter : "Aujourd'hui, c'est la prise de conscience, et seulement la prise de conscience, des présidents de clubs qui pourra faire en sorte que, un, il ne revienne pas, et que deux, il ne soit pas remplacé par une personne qui mette en place les mêmes modes de fonctionnement et la même politique. Je pense qu'il faut faire table rase. C'est vraiment une fédération où tout doit être repensé. Il y a énormément de choses à faire. On est en face d'un chantier qui va prendre des mois et des mois."

Gwendal Peizerat ne serait pas contre avoir un rôle dans les très hautes instances du patinage en France. Comme Philippe Candeloro.

À écouter également dans ce journal

Tempête Ciara - Météo France a placé 35 départements en vigilance orange pour vagues-submersion et vent violent. Les autorités appellent à la plus grande vigilance : ne surtout pas se promener en bord de mer. Le vent soufflera jusqu'à 140 km/h.

Alerte enlèvement - La petite Vanille, 1 an, aurait été enlevée par sa mère, Nathalie, à Angers vendredi après-midi. Le dispositif "alerte enlèvement" a été déclenché samedi 8 février. Les autorités ont communiqué le signalement de la mère et de la fillette.

Fusillade en Thaïlande - Le soldat thaïlandais qui a tué au moins 27 personnes (dernier bilan officiel), samedi à Korat, a été abattu par les forces de l'ordre. Le Premier ministre a expliqué qu'il aurait été motivé par des "problèmes personnels" liés à la vente d'une maison.