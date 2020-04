publié le 19/04/2020 à 07:41

L'inquiétude grandit dans les maternités, partout en France, à cause de l'épidémie de coronavirus. En effet, de nombreuses femmes enceintes craignent une contamination par le Covid-19 et annulent leurs différents rendez-vous. Depuis le début de l'épidémie, ceux en urgences gynécologiques ont été divisés par deux.

Ce phénomène a été constaté à Lille, sur le site du CHU, à la maternité Jeanne de Flandre, où Camille, enceinte de 7 mois, a commencé à avoir des craintes dès le début de l'épidémie, et fait le choix d'annuler une de ses consultations : "J'avais peur de croiser des personnes qui étaient porteuses et d'être contaminée. On se demande toujours ce qui peut se passer si on attrape le virus".

Comme Camille, plus d'une patiente sur trois ne venait plus à l'hôpital, au péril du suivi de leur grossesse. "Elles prennent beaucoup plus de risques à ne pas faire suivre leur grossesse qu'à se déplacer dans des établissements de santé" souligne de son côté Véronique Debarge, responsable de la maternité Jeanne de Flandre.

Lors de cette crise sanitaire, elle a donc réorganisé toute la prise en charge des patientes : "On essaye de réunir les rendez-vous en même temps donc la patiente ne se déplace qu'une fois pour avoir sa consultation d'échographie, sa consultation pré-natale et on a mis en place les téléconsultations". Désormais, tous les circuits de la maternité sont dissociés de l'antenne Covid.

