Son récit fait la Une du Progrès aujourd'hui, car si l'histoire de Coline s'est finalement bien terminée, elle aurait pu virer au drame le 7 juin dernier. Ce jour-là, cette mère de famille s'apprête à accoucher d'un deuxième enfant. Elle est donc admise à l'hôpital Saint-Luc Saint Joseph de Lyon, où elle a été tout simplement oubliée en salle de travail.

Lorsque la jeune femme de 30 ans arrive à l'hôpital lyonnais pour accoucher de son deuxième enfant, elle est installée après un premier examen seule en salle d'accouchement pendant que son mari patiente à l’accueil. Il est alors 6h30, l'activité dans le service est intense, et c'est le moment de la relève entre l'équipe de jour et celle de nuit.

Vers 7 heures, les contractions de Coline se font plus fortes, mais la jeune femme s'aperçoit alors qu'elle ne dispose pas de bouton d'appel pour alerter le personnel. Elle hurle que son bébé arrive mais personne ne l'entend. La jeune femme parvient à garder son sang froid, et c'est toute seule qu'elle accouche une demi heure plus tard d'une petite fille. Elle trouve encore la ressource de se lever pour rejoindre le couloir, où elle pourra enfin bénéficier des premiers soins et couper le cordon de sa fille Lou.

La jeune mère et l'enfant vont bien. Quant à la direction du centre hospitalier, elle se dit désolée, et précise qu'une analyse qualité est en cours pour comprendre comme cela à pu arriver dans une maternité qui a enregistré l'an dernier 2.300 naissances.

Procès Tapie. En ce 9 juillet, relaxe et surprise générale. Le Tribunal correctionnel de Paris estime que Bernard Tapie n'est pas coupable d'escroquerie dans l'affaire de l'arbitrage du Crédit Lyonnais.

Une écotaxe sur les billets d'avion. Le gouvernement va mettre en place une écotaxe sur les billets d'avion de 1 euro 50 à 18 euros pour tous les vols au départ de la France.

Tour de France. Julian Alaphilippe veut faire durer le plaisir. Le vainqueur d'hier espère conserver son maillot jaune en Lorraine.