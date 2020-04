Coronavirus : 500.000 masques bientôt distribués gratuitement aux Parisiens

et AFP

publié le 19/04/2020 à 05:45

La maire de Paris Anne Hidalgo (PS) révèle dans le JDD de ce dimanche 19 avril que 500.000 masques allaient être disponibles d'ici la fin avril pour les Parisiens.

"On s'est orienté vers une fabrication de masques en tissu, homologués, lavables, que nous distribuerons gratuitement aux Parisiens", souligne-t-elle. Au total ce sont plus de 2 millions de masques réutilisables qui vont être distribués dans les prochaines semaines. "À la mi-mai, tous les Parisiens pourront être équipés", promet la maire qui chiffre le coût pour la Ville à 3 millions d'euros.

Ces masques, disponibles dans les pharmacies, "seront prioritairement distribués aux plus fragiles : les plus de 70 ans, mais aussi les personnes atteintes de maladie chronique et les femmes enceintes".

Anne Hidalgo estime par ailleurs qu'il est "vraiment nécessaire" de rendre leport du masque obligatoire dans les transports.