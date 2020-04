Coronavirus en France : un deuxième marin du Charles de Gaulle en réanimation

publié le 18/04/2020 à 19:48

Un deuxième marin contaminé au Covid-19 sur le porte-avion Charles de Gaulle a été admis en réanimation. C'est ce qu'a indiqué sur RTL ce samedi 18 avril le chef d'État major de la marine, l'amiral Christophe Prazuck.

À propos du premier, il a précisé que "les médecins restent très prudents sur l'évolution" de la maladie. "À côté de ces deux marins qui ont donc ls symptômes les plus sévères, 12 autres sont sous oxygène et 12 autres sont à l'hôpital", a encore indiqué l'amiral.

Concernant le dépistage, il explique qu'il y a eu "2.010 tests qui ont été pratiqués sur la totalité des marins du Charles De Gaulle et des marins du Chevalier Paul qui était l'escorteur qui l'accompagnait". Au total, 1.046 marins du porte-avions français ont été testés positifs sur un total de 1.760, a indiqué ce samedi l'armée française.

Christophe Prazuck rappelle que le "Charles De Gaulle est évidemment le cas le plus sévère avec la contamination la plus impressionnante" mais que "de nombreux autres bateaux français et étrangers" gravitaient autour. Toutefois, "il y a vraiment un cas spécifique sur le porte avion lié à la promiscuité et au nombre de personnes qui sont à bord".