Coronavirus : Élie Semoun lance un appel aux dons pour aider les Ehpad

publié le 15/04/2020 à 20:50

Depuis le début de l'épidémie du coronavirus, les Ehpad sont confrontés au manque de matériel pour protéger au mieux les soignants et les résidents. Certaines personnalités, comme Élie Semoun, se mobilisent pour aider ces établissements. Ainsi, lundi 13 avril, l’humoriste a lancé un appel aux dons sur Instagram pour aider un Ehpad situé à Lyon où se trouve son père.

"Je suis dans le cas de plein d'enfants qui ont des parents dans des Ehpad. Mon père est âgé et est atteint d'Alzheimer. Il est dans un Ehpad à Lyon, où il est confiné dans sa chambre. Mon histoire est classique mais il faut en parler car il manque cruellement de matériel. Donc je me suis dit qu'il serait bon que je me serve de ma notoriété pour les aider et pour demander à des gens s'ils ont du matériel à donner : des masques, blouses, des sur-blouses..." explique Élie Semoun.

"J'ai fait quelques messages sur mon Instagram et sur Twitter et j'ai eu plein de retours, ça fait chaud au coeur. Évidemment cela ne servira pas qu'à l'Ehpad dans lequel mon père est mais aussi aux Ehpad alentours. Si vous détenez ce matériel, il suffit de se rendre sur mon Instagram, l'Ehpad s'appelle Saint-Exupéry."

Concernant la situation de ces maisons de retraite démunies du minimum, Élie Semoun se dit dans l'incompréhension : "Je ne comprends pas. Nous ne sommes pas dans un pays sous-développé. C'est incroyable qu'il faille des initiatives citoyennes pour régler ce genre de problèmes", déclare l'humoriste au micro de RTL.