L'objectif pour la réouverture des terrasses est bel et bien la mi-mai, mais encore faut-il en avoir une. À Paris, un restaurateur risque de perdre la sienne, une terrasse éphémère installée aujourd'hui sur des places de parking, que la mairie a prévu de réserver demain aux trottinettes électriques.

Le chef Frédéric Duca se détend avec un café derrière le comptoir : le restaurateur vient de terminer son service du midi : "Je fais à emporter. C'est 10% de ce qu'on fait d'habitude en terme de chiffres. Cette semaine on a fait une pissaladière, suprême de pintade fermière avec légumes de printemps et en dessert des fraises avec chantilly chocolat blanc.

Le patron du Rooster, dans le 17e arrondissement, nous emmène à l'extérieur : "Donc voilà la terrasse éphémère que j'ai faite en bonne et due forme il y a quelques semaines. De qualité avec des jardinières, avec un garde-corps pour la sécurité". Une terrasse que le chef a payé 6.000 euros et que la mairie de Paris souhaite voir disparaître.

"La différence avec l'année dernière c'est qu'on n'a plus le droit de s'installer quand on a des emplacements de trottinettes électriques, ce qui est mon cas", regrette le chef. "La solution n'est pas si compliquée à mes yeux : le dessin d'une trottinette on le déplace à 20m, à l'autre angle de rue où il y a un salon de massage par exemple qui n'a pas besoin de terrasse et ça évite de laisser presque dix personnes au chômage avec un restaurateur en détresse", plaide-t-il.

La mairie de Paris assure traiter la demande du restaurateur. Une réponse lui sera donnée dès que possible.

