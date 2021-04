publié le 27/04/2021 à 22:16

Le centre de vaccination du Stade de France n'a jamais autant piqué que la semaine dernière, du 19 au 26 avril avec 13.900 doses injectées. Et pourtant, le nombre de créneaux disponibles sur Doctolib pour s'y faire vacciner est impressionnant. À 8h, il est possible de trouver de la place pour 9h et quasiment sur toute la journée.

Pourquoi cette augmentation du nombre de créneaux ? Plus de doses ont été reçues au Stade de France, mais surtout les créneaux non pourvus les jours précédents sont automatiquement reportés sur le lendemain.

"Je me suis levé et je me suis mis sur le Stade de France, il y avait dix créneaux horaires de disponibles, explique Bénédicte, une voisine du Stade de France. J'avais en tête qu'il y avait peut-être 15 jours d'attente, mais pas du tout. J'avais pris rendez-vous à 16h10, je suis passé à 16h15".

Âgée de 61 ans, Bénédict était éligible à la vaccination, mais des trentenaires et quadragénaires parviennent à passer entre les gouttes. "J'ai eu un petit peu de scrupule parce que je suis très loin d'avoir 55 ans, explique Nathalie, j'ai reregardé et il y avait encore des créneaux dans la journée, donc je me suis dit aucun scrupule". "Le personnel à l'intérieur est sur le qui-vive, mais ils ne sont pas débordés", abonde Jérôme.

De nombreuses personnes, surtout des jeunes, attendent devant le vaccinodrome en espérant obtenir une injection. C'est pourquoi le département de la Seine-Saint-Denis réitère son appel au gouvernement d'élargir les critères de vaccination.