publié le 31/03/2021 à 20:48

Les Français vont encore devoir s’armer de patience. Ce mercredi 31 mars, Emmanuel Macron a fait plusieurs annonces renforçant les restrictions destinées à lutter contre l’épidémie de Covid-19. Il a, aussi, annoncé la réouverture de "certains lieux de culture" et "de terrasses" à la mi-mai.

"Dès la mi-mai, nous recommencerons à ouvrir avec des règles strictes certains lieux de culture, nous autoriserons sous conditions l'ouverture de terrasses et nous allons bâtir entre la mi-mai et le début de l'été, un calendrier de réouverture progressive pour la culture, le sport, le loisir, l'événementiel, nos cafés et restaurants…", a déclaré le chef de l’État.

Pour l’heure, le président de la République a annoncé l’extension, à tout le territoire métropolitain, des mesures de restriction déjà en vigueur dans 19 départements, comme la fermeture des commerces et l'interdiction de se déplacer à plus de 10 km. Le couvre-feu est maintenu à 19 heures.