Réouverture des terrasses : "Mi-mai, c'est excessivement tôt", estime la Pr Lacombe

publié le 05/04/2021 à 18:46

Alors que les restaurants sont fermés depuis de nombreuses semaines en raison de l'épidémie de coronavirus, l'infectiologue Karine Lacombe, a indiqué, dans RTL Soir, que "pour l'instant, il y a trop d'inconnues dans l'équation" pour fixer une date précise de réouverture, estimant que "mi-mai, c'est excessivement tôt".

"Donner des dates, c'est aussi donner de l'espoir et c'est plus facile d'appliquer soi-même des mesures quand on a un horizon pour voir l'impact de ses mesures" a ajouté Karine Lacombe. Selon elle, "les personnes qui donnent un horizon très fixe prennent le risque que cet engagement ne soit pas tenu et qu'il y ait un retour de bâton".

L'infectiologue considère également que "dire que d'ici l'été on va pouvoir lever les mesures et retourner, petit à petit, vers une vie plus normale, c'est assez raisonnable". Concernant l'immunité collective, qui permettrait de réduire drastiquement la circulation du coronavirus, Karine Lacombe estime que "cela dépend complètement de l'émergence des variants et de savoir lequel va être le plus prédominant". "L'immunité collective se situe entre 60 et 80%" de personnes immunisées a-t-elle ajouté.