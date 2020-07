publié le 02/07/2020 à 07:26

C'est une qualité qui est enfin reconnue à sa juste valeur. La pomme de terre de Noirmoutier, cultivée depuis près de deux siècle avec son goût fondant et sucré, sera désormais porteuse du sigle de l’Indication géographique protégée (IGP). La commission européenne a approuvé, ce mercredi 1er juillet, la demande d’inscription du produit au registre IGP.

Une bonne nouvelle pour la coopérative agricole de Noirmoutier, puisque sa pomme de terre ne pourra plus être produite ailleurs, pour la plus grande joie de Nicolas Paille, qui y travaille : "C'est super pour des générations de producteurs qui ont travaillé et qui sont attachés à leur territoire avec une production d'excellence".

Selon lui, les pommes de terre de Noirmoutier sont particulières puisqu'elles sont "produites sur des terrains très sableux et légers, arrachées de façon immature et ont un goût sucré de noisette, ce qui fait leur grande originalité et leur qualité supérieure".

À écouter également dans ce journal

Société - Le monde de la nuit tente de survivre face à la crise du coronavirus. Ce mercredi 1er juillet, les patrons de discothèques ont été entendus par le gouvernement et espèrent une réouverture des boîtes de nuit le vendredi 10 juillet, dans des conditions sanitaires très strictes.

International - Aux États-Unis, Donald Trump est en ballottage défavorable à quelques mois de la présidentielle, en novembre prochain. Les électeurs font payer à l'actuel président américain sa gestion de la crise du coronavirus, dans le pays qui est le plus touché au monde.

Justice - 10.000 euros d'amende ont été requis à l'encontre du polémiste Éric Zemmour qui a été jugé pour "injure" et "provocation à la haine raciale", après ses propos tenus lors d'une réunion à Paris, en septembre, avec des proches de Marion Maréchal.