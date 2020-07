publié le 02/07/2020 à 05:43

Les États-Unis ont enregistré 50.000 contaminations au Covid en 24 heures, soit un nouveau triste record. La crise ne cesse d’enfler au point que Donald Trump a avalé son chapeau en assurant qu’il n’aurait aucun problème à porter un masque en public, après avoir refusé de le faire depuis le début de la crise sanitaire qu'il est accusé de mal gérer.

Il faut dire que le président américain est dans une situation très dangereuse dans les sondages à 4 mois de l’élection présidentielle. Sur le plan national, il compte 14 points de retard sur son rival Joe Biden. Mais ce ne sont pas forcément les sondages nationaux qu’il faut scruter compte tenu du système électoral.

Il faut en effet regarder les États clés arrachés de justesse en 2016, et là aussi il est derrière ainsi que dans des États traditionnellement conservateurs. Des femmes et des séniors se détournent de lui alors que jusqu’ici sa base électorale semblait solide. Néanmoins, il reste encore 4 mois et un jour avant le scrutin. Donald Trump compte sur un rebond économique.

À écouter également dans ce journal

Santé – Roselyne Bachelot, ancienne ministre de la Santé a assuré qu’un ministre "doit être au courant de tout, ou se débrouiller pour le savoir". Une attaque envers Agnès Buzyn à la suite de son audition devant la commission d’enquête parlementaire.

Social – Plusieurs salariés non soignants des hôpitaux grognent contre l’absence de prime Covid alors même qu’ils ont travaillé durant l’épidémie.

Municipales – À Marseille, Michèle Rubirola n’est pas encore assurée d’être maire de Marseille à cause du système électoral particulier.