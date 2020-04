publié le 03/04/2020 à 05:40

Le gouvernement prévient, pas question de partir en vacances. Un message ferme que doivent entendre les vacanciers de la zone C, dont les congés devaient théoriquement débuter ce vendredi 3 avril. Des contrôles seront ainsi renforcées sur les routes et dans les gares ainsi que les aéroports, afin de faire respecter les mesures de confinement. À Noirmoutier, les autorités sont sur le qui-vive devant la possible arrivée des touristes.

"On a vu de nouvelles têtes arriver ce week-end, je me suis dit : ‘C’est pas possible’", confie Fabienne, commerçante. "Il faut que tout le monde respecte ce confinement", insiste le maire, Yan Balat. Il faut dire que l'arrivée d'une vague de propriétaires de maisons secondaires lors du premier jour de confinement avait déjà créé des tensions.

"On en appelle au gouvernement pour faire des contrôles à la sortie des grandes villes", demande-t-il afin de réguler en amont les éventuelles arrivées des vacanciers, et empêcher la propagation du Covid-19 par les nouveaux arrivants.

