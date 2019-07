publié le 19/07/2019 à 14:36

Du lundi au vendredi, de 11h à 12h30, Jean-Michel Zecca, Luana Belmondo et Jean-Sébastien Petitdemange vous donnent envie de cuisiner et surtout de passer à table. Notre pari quotidien ? Se régaler tous ensemble sur RTL !

La pomme de terre ! Le légume préféré des français : 60 % des français en cuisinent une fois par semaine. Facile à trouver, rapide à préparer et économique, généreuse, populaire La pomme de terre sous toutes ses formes. Seule ou accompagnée, elle est bonne chaude, froide, tiède, sautée, rissolée, écrasée…



La pomme de terre fut l’une des cultures les plus importantes du peuple andin et les plus vieilles (les premières traces datent d’il y a environ 7000 ans). Poussant à l’état sauvage à la frontière entre la Bolivie et le Pérou, elle se serait d’abord consommée sous forme de tubercule déshydraté, à l’époque de l’Empire Inca. La précieuse tubercule aurait même été un élément essentiel à la détermination du temps : les Incas l’auraient mesuré en se basant sur la durée nécessaire pour cuire une pomme de terre.



Ce n'est qu'au 18 ème siècle, grâce à la ténacité et l'ingéniosité d'Antoine-Augustin Parmentier, pharmacien aux armées, que ses qualités sont enfin reconnues. Parmentier avait pu apprécier les vertus nutritives de la pomme de terre pendant qu'il était en captivité en Prusse. Il les recommande donc pour résoudre le problème des famines endémiques qui ravageaient encore la France à cette époque. Il va plus loin encore en plantant des champs de pommes de terre aux alentours de Paris.



Au moment de choisir vos pommes de terre, il faut veiller à ce qu'elles soient bien fermes et sans germination apparente. Vérifiez aussi qu'elles n'aient pas de tâches vertes ou noirâtres. Pour la conservation, l'idéal est de les placer dans un endroit frais et sombre comme une cave ou un sellier. Pour les stocker, privilégiez une cagette en bois ou un sac en jupe mais, jamais de sac plastique hermétique ! Pour les pommes de terre primeurs (primeurs de Noirmoutier, de l'ïle de Ré) elle ne se conservent pas au delà de 4 jours, ne tardez pas à les manger.





