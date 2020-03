publié le 25/03/2020 à 07:18

Face aux critiques, le préfet de l'Aisne fait marche arrière. L’annonce de l’interdiction de la vente d’alcool dans le département, qu'il avait décidée et qui avait a suscité beaucoup de réactions depuis ce mardi 24 mars, ne sera finalement pas mise en oeuvre. Cette mesure initialement voulue par le préfet portait principalement sur l’objectif de limiter les violences conjugales en cette période de confinement.

C'est en écoutant les addictologues que le haut magistrat est revenu sur sa décision. Selon Bernard Basset, médecin et membre du haut conseil de Santé publique, "le désœuvrement et la perte de repères habituels peuvent engendrer une tendance à consommer plus d'alcool [...] mais il faut faire attention à ce que cela peut induire plus tard parce qu'on va sortir de ce confinement un jour et il faut prendre des habitudes qui sont celles qu'on retrouvera".

Le préfet a par ailleurs précisé qu'il avait fixé à 20 heures l'heure limite de fermeture des commerces d'alimentation. L'Aisne, dans les Hauts-de-France, déplore à ce jour 22 décès liés au Covid-19.

