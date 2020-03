et AFP

publié le 24/03/2020 à 13:43

Face à la crise sanitaire du coronavirus qui frappe le monde entier, le report des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, initialement prévus du 24 juillet au 9 août, semble inévitable. Ce mardi 24 mars, le Japon a proposé un report d'un an de cette grande messe du sport et le Comité international olympique (CIO) a accepté, a annoncé le Premier ministre japonais Shinzo Abe.

"J'ai proposé de les reporter d'environ un an et le président du Comité international olympique Thomas Bach a accepté à 100%", a déclaré Shinzo Abe devant les caméras de télévision. S'il est officiellement approuvé par le CIO, ce report sera une première pour des JO de l'ère moderne en temps de paix. Auparavant seuls les deux guerres mondiales du 20e siècle avaient entraîné le report technique puis l'annulation de Jeux Olympiques.

C'est un énorme coup dur pour la ville de Tokyo et le Japon, qui se préparaient minutieusement depuis des années à accueillir le plus grand événement sportif de la planète du 24 juillet au 9 août, suivis des Jeux Paralympiques, également reportés, du 25 août au 6 septembre.

Des fédérations et athlètes souhaitaient ce report

Si elle n'a pas encore été officiellement relayée par le Comité Internationale Olympique, cette décision paraissait inéluctable au vu de l'évolution de la pandémie et des prises de position de chacun. Pour rappel, les fédérations d'athlétisme et de natation américaines souhaitaient un report des épreuves tout comme le Canada, qui avait d'ores et déjà annoncé n'envoyer aucune délégation au Japon cet été.

Ce report des Jeux Olympiques intervient alors que la plupart des compétitions sportives sont à l'arrêt sur l'ensemble des continents, où plus d'un milliard de personnes doivent rester chez elles, avec des mesures de confinement souvent drastiques.

Le coronavirus a fait au moins 16.961 morts dans le monde depuis son apparition en décembre à Wuhan, selon le dernier bilan établi ce mardi 24 mars. Plus de 386.350 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 175 pays différents depuis le début de l'épidémie.