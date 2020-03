Confinement : verbalisé pour avoir accueilli des clients par la porte dérobée de son bar

publié le 25/03/2020 à 00:09

C'était un pari risqué. Dimanche 22 mars, aux alentours de 12h, le patron d'un bar de Firminy (Loire) et trois de ses clients ont été verbalisés pour non-respect des mesures de confinement. Mais les forces de l'ordre auraient très bien pu passer à côté.

En effet, comme le relate Le Progrès, le bar en question semblait fermé de la rue : le rideau métallique était tiré et il n'y avait pas de signe d'activité dans l'établissement. Le tenancier croyait avoir trouvé l'astuce idéale : il faisait passer ses clients par une porte dérobée, située à l'arrière du bar.

Selon nos confrères du Progrès, le patron avait déjà été verbalisé pour la même raison quelques jours plus tôt. Et si on ne connait pas le montant exact de ses deux amendes, la deuxième, elle, pourrait bien être très salée.

En effet, dans la nuit de samedi à dimanche, les députés ont voté le durcissement des sanctions en cas de non-confinement. Ainsi, les 135 euros d'amende forfaitaire peuvent passer à 1.500 euros en cas de récidive dans les quinze jours.