Hold-Up, c'est le titre de ce documentaire diffusé sur internet. Un film qui remet en cause les politiques déployées pour lutter contre le coronavirus. Il a été financé par des cagnottes en ligne et fait intervenir des spécialistes parfois contestés par le monde scientifique.

Un documentaire qui inquiète surtout le gouvernement et la majorité qui dénoncent une propagande. Le film remet en cause les politiques déployées pour lutter contre le coronavirus. Ce documentaire long de 2h45 est très mis en scène avec de la musique dramatique. On peut y entendre les témoignages de scientifiques, de médecins français et étrangers. Un panel riche d'intervenant mais le discours est toujours le même : relativiser l'épidémie.

Le coronavirus n'est pas grave et le masque ne sert à rien. Paradoxe, le film vise les failles du gouvernement qui n'a pas anticipé leur distribution. Au final, Hold-Up instille l'idée que les dirigeants politiques et les scientifiques seraient de mèche, voire corrompus au bénéfice des industries pharmaceutiques.

Un débat qui va au-delà de la sphère politique

Le gouvernement dénonce une propagande complotiste. "Le but, c'est de venir instilller le doute", assure l'ancien ministre Mounir Mahjoubi, Président du Conseil national du numérique. Un débat qui va au-delà de la sphère politique. L'actrice Sophie Marceau a fait la promotion du documentaire sur son compte Instagram.

À écouter également dans ce journal :

Coronavirus en France - Un décès sur quatre est lié au coronavirus. La reproduction du virus se fait de manière moins intense avec un taux d'incidence qui passe en dessous de 1, mais on ne constate pas encore d'amélioration dans les hôpitaux toujours sous tension avec encore 32.600 hospitalisées, le pic du printemps étant dépassé. Jean Castex n'entend pas assouplir les restrictions sanitaires.

Economie - Fin de partie pour Bridgestone, la direction confirme fermeture de son usine de Béthune, qui emploie 863 personnes. Le fabricant de pneus est désormais à la recherche de repreneurs. Il assure avoir identifié une dizaine d’offres potentielles, "dont quatre projets déjà bien définis".



Football - Wissam Ben Yedder positif au coronavirus. Titulaire ce mercredi 11 novembre au soir avec la France contre la Finlande (0-2), l'attaquant a été testé positif ce jeudi matin au Covid-19. Il n'a pas participé à l'entraînement du jour et a été placé à l'isolement ce jeudi soir.