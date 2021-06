Baccalauréat : Jean-Michel Blanquer renforce le contrôle continu

Le baccalauréat va encore changer. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, a annoncé ce lundi 28 juin, que le contrôle continu va prendre encore plus de poids dans la note finale. Pour faire simple, les évaluations communes, qui ont lieu chaque trimestre, vont disparaître dès la rentrée prochaine.

Désormais, le contrôle continu sera seulement composé des notes, des bulletins scolaires et il comptera pour 40% de la note finale au Bac. Les trois épreuves communes mises en place en 2018, n'existeront plus. Ces sortes de "mini-bac" passés par tous les élèves du même lycée en première. Et en terminale, cette année, à cause de la pandémie, elles n'ont même pas eu lieu. C'est une décision que regrettent certains professeurs. Il craignent que le contrôle continu renforcé accentue les inégalités entre les élèves.

Pour le reste de la note du Bac, rien ne change. Les épreuves finales comptent pour 60%. Les élèves passeront toujours le français en fin d'année de première. Les épreuves de spécialité, la philosophie et le grand oral se dérouleront toujours en terminale.