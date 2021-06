Euro 2021 : "Il nous a manqué de tout", regrette Varane

Un monde s'est écroulé, l'équipe de France a été éliminée par la Suisse en huitièmes de finale de l'Euro 2021, au terme d'une cruelle séance de tirs au but (3-3, 5 tab à 4). "C'est évidemment une énorme déception. On a été à réaction ce soir, on a manqué notre première mi-temps", a réagi Raphaël Varane, défenseur et vice-capitaine des Bleus.

En effet, les Bleus ont eu un gros quart d'heure de folie où ils sont revenus dans la partie, avant de laisser la place aux Suisses pour recoller. "Il nous a manqué de tout. Sur cette deuxième mi-temps, on réussit à réagir. Et ensuite, on a laissé trop d'espaces et donc ils sont revenus dans le match alors qu'on avait deux buts d'avance. On a mal géré les temps forts et les temps faibles", regrette Varane au micro de TF1.

"Les tirs au but, c'est la loterie. On aurait même pu marquer en prolongation, on a eu les occasions. On a un bon groupe, il y a une bonne mentalité. On va analyser, garder la tête haute. Il faut garder la tête à nos prochains objectifs. Malheureusement l'Euro s'arrête pour nous. À chaud, c'est compliqué, c'est un moment difficile", poursuit-il.