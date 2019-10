publié le 11/10/2019 à 07:13

La compagnie américaine General Electric prévoit de supprimer 1.000 emplois en France, dans le cadre d'un vaste plan social, dont 800 sur le seul site de Belfort. Pour protester, le personnel bloque, depuis le 8 octobre, les activités gazières.

Pendant que les discussions s'éternisent entre les syndicats et la direction, les employés tiennent fermement les entrées de l'usine. Mais General Electric ne semble pas dans l'optique de céder. "Il n'y a rien de neuf, ils restent sur leurs positions", déclare à ce propos Fabrice Chirat, délégué CGT de l'usine.

Il en faut pourtant plus pour décourager les salariés, qui entament leur troisième jour d'action. "On tient le piquet comme on dit, on n'a pas trop le choix et on ne cédera pas. Tant qu'on aura pas quelque chose de concret [...] on lâchera pas le bout", assure l'un d'entre eux. "Il faut de la volonté et on est volontaires", affirme-t-il à RTL.

Même fermeté sur le site de Bourgogne, au sud de Belfort et à Chonas-l'Amballan en Isère, où la fabrication des turbines 50 hertz est totalement arrêtée. Pour faire face à la crise, une nouvelle rencontre a lieu, ce vendredi 11 octobre, entre la direction et les délégués syndicaux.

