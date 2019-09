publié le 26/09/2019 à 22:18

Le procès d'Inès Madani, et de sa complice Ornella Gilligmann, pour l'attentat manqué à Notre-Dame en septembre 2016 se poursuit devant la cour d'assises. La jeune femme a admis, ce jeudi 26 septembre, que "l'objectif" de son funeste projet était de faire un maximum de victime. Elle avait tenté de faire exploser une voiture chargée de 6 bonbonnes de gaz.

Interrogée par le président Laurent Raviot, elle a avoué qu'elle avait choisi la nuit du samedi 3 au dimanche 4 septembre en raison de "la fréquentation" du lieu, ajoutant qu'elle n'avait "pas de problème de conscience" au moment des faits.

Au cours de son interrogatoire, Inès Madani a chargé sa complice présumée. Affirmant que c'est Ornella Gilligam qui était à l'origine du projet d'attentat et qui a envoyé la vidéo de revendication à Rachid Kassim, propagandiste du groupe État islamique. "Pour moi, c'était seulement les hommes qui pouvaient revendiquer par vidéo", a-t-elle déclaré pour sa défense. Une version mise en doute à de nombreuses reprises par le magistrat en charge de l'affaire.

Inès Madani a déjà été condamnée, en avril dernier, à huit ans de prison pour avoir incité des candidats au Jihad à rejoindre la Syrie et à commettre des attaques en France et en Belgique, entre mars 2015 et juin 2016. Âgée de 22 ans, elle encourt, dans ce second procès, une peine de prison à perpétuité.