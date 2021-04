publié le 30/04/2021 à 06:56

Emmanuel Macron a donc tranché, ce déconfinement sera très progressif. Deux mois à compter d'aujourd'hui pour alléger les contraintes. Cette stratégie est aussi très politique puisque le président de la République a en tête sa réélection l'an prochain.

Depuis un an, trop de dates ont dû être repoussées, trop d'engagements non-respectés : cette fois, le président sait qu'il ne peut pas revenir sur ses promesses. C'est aussi pour ça qu'il a décidé le retour à une vie un peu plus normale de façon très très progressive, avec par exemple un couvre-feu qui va encore durer deux mois et avec des seuils d'alerte qui permettront à nouveau de boucler certaines régions en cas de dérapage de l'épidémie.

Par contre, Emmanuel Macron apparaît beaucoup moins prudent quand le sanitaire laisse la place au politique : "Je veux reprendre mon bâton de pèlerin et aller dans les territoires pour prendre le pouls du pays", lance le chef de l'État. Une tournée, dès le mois prochain, dont on ne connaît pas encore les détails, mais qui sonne déjà comme une campagne électorale.

La présidentielle, certains y pensaient en se rasant, lui y réfléchit même en dormant : "Je me couche avec mes doutes et je me réveille avec des convictions reforgées", assure Emmanuel Macron les yeux tournés vers 2022.

À écouter également dans ce journal :

Israël - Bousculade mortelle lors d'un pèlerinage juif dans le nord de l'Israël. Au moins 44 personnes sont décédées et de nombreux blessés sont à déplorer.



Coronavirus - Concernant la vaccination, pas question pour le moment d'élargir la campagne, à une exception près : dès ce samedi 1er mai et quel que soit leur âge, les personnes en surpoids pourront recevoir une dose.

Bridgestone - Dernier jour pour l'usine de Béthune. Le site de plus de 800 salariés ferme définitivement ce vendredi soir. Ils sont un peu plus de 180 à avoir retrouvé un emploi, pour les autres c'est l'inconnue.