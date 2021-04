publié le 29/04/2021 à 18:53

Les obsèques de Stéphanie Monfermé, la fonctionnaire de police de 49 ans assassinée devant son commissariat de Rambouillet, vendredi dernier, ont eu lieu dans l'intimité, ce jeudi 29 avril, en présence d'Emmanuel Macron et de son épouse, Brigitte. La cérémonie s'est déroulée à l'abri des regards et il fallait faire partie de la famille pour entrer dans l'église de Saint-Léger-en-Yvelines.

Le couple Macron est arrivé sur place aux alentours de 16h30, pour le début de la messe, avant que les cloches ne sonnent. Une couronne de la présidence de la République a été déposée durant la matinée devant l'entrée de l'église tandis qu'un important dispositif de sécurité a été mis en place 500 mètres autour de l'édifice religieux, durant la cérémonie.

Jean-Philippe, un habitant de Saint-Léger-en-Yvelines, est revenu sur l'atmosphère particulière qui règne sur la commune : "C'est bizarre, le monde, on ne connaît pas ça ici. C'est une femme du village que j'ai côtoyée quelques fois, qui était très gentille et qui rendait service", confie-t-il. Vendredi 30 avril, un hommage national présidé par Jean Castex à Rambouillet lui sera rendu.

