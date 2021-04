publié le 29/04/2021 à 18:45

Le 19 mai, trop tôt pour les réouvertures ? Alors qu'Emmanuel Macron a dévoilé, dans un entretien accordé à la presse régionale, un plan en quatre étapes pour sortir progressivement des restrictions sanitaires, les communautés scientifiques et médicales s'inquiètent d'une décision qui pourrait s'avérer trop précoce.

"Peut-être que ça va se stabiliser, mais je ne vois pas par quel miracle", a regretté le professeur Gilles Pialoux au micro de RTL. Le chef de service des maladies infectieuses et tropicales à l’hôpital Tenon regrette une "prise de décision de plus en plus écartée de la réalité scientifique".

À son sens, la décision de rouvrir les terrasses le 19 mai arrive trop tôt "par rapport à une logique scientifique". Gilles Pialoux souligne par ailleurs que la stratégie de vaccination pourrait s’avérer insuffisante face au déconfinement, alors que les personnes qui risquent de fréquenter le plus les terrasses ou établissements culturels sont âgées de moins de 50 ans et donc pas nécessairement éligible à la vaccination.

"L'unité de la Nation inclut aussi les soignants et les soignés. On est dans des décisions où des choses pèsent plus que le remplissage des hôpitaux. On a l'impression d'avoir perdu une bataille d’écoute”, a déploré le médecin.