publié le 29/04/2021 à 18:22

Le retour des jours heureux ? Il sera progressif et dépendra de la situation sanitaire mais le calendrier du déconfinement a été dévoilé par Emmanuel Macron dans la presse quotidienne régionale. Le gouvernement a choisi de fonctionner par étapes successives, étalées de début mai à fin juin.

En ce qui concerne les déplacements et les rassemblements, la règle des 10 kilomètres prendra fin le 3 mai. Avec elle, disparaîtra l'attestation de déplacement obligatoire en journée. En revanche, elle restera nécessaire pour les déplacements en soirée, après le couvre-feu qui reste en vigueur jusqu'au 30 juin.

Autour d'une table de restaurant ou dans un bar, vous pourrez vous retrouver en terrasse à partir du 19 mai et en salles à partir du 9 juin mais uniquement à six maximum. À partir du 19 mai, dans l'espace public, les rassemblements sont limités à 10 personnes et dans les lieux culturels, la capacité est restreinte à 800 personnes en intérieur et 1.000 en extérieur, jusqu'au 19 mai. Le couvre-feu sera décalé à cette date à 21h.

À partir du 9 juin, les lieux de culture et les établissements sportifs pourront accueillir jusqu'à 5.000 personnes, grâce au pass sanitaire. Le couvre-feu sera décalé à cette date à 23h.

Levée des restrictions de déplacement le 30 juin

Enfin, à partir du 30 juin, le couvre-feu sera levé. Tous les déplacements en journée ou soirée seront donc autorisés. La jauge dans les établissements recevant du public sera levée et il sera possible d'accéder à "tout événement" rassemblant plus de 1.000 personnes grâce au pass sanitaire.

Notez toutefois que les gestes barrières et la distanciation sociale seront encore et toujours de rigueur.