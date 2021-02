Les infos de 6h30 - Coronavirus et vacances : les réservations en chute libre

Alors que le variant britannique du coronavirus gagne du terrain et représente désormais 14% des contaminations en France, contre 8% début janvier, les déplacements seront logiquement très limités durant les vacances de février, qui débutent ce vendredi 5 février.

Jean-Pierre Mas, le président du syndicat national des agences de voyage, déplore que les réservations fondent comme neige au soleil : "D'habitude, au mois de février, 3 millions de Français partent en vacances et cette année, il y en a seulement entre 100.000 et 200.000".

Il souligne que ce constat s'explique pour "deux raisons" : il y a "les difficultés à passer des vacances aux sports d'hiver dans la mesure où il n'y a pas de possibilité de faire de ski et la seconde c'est qu'une grande partie d'entre eux avaient prévu de partir sur les destinations lointaines et ensoleillées hors-Europe, donc ils ne peuvent pas partir également", en raison du contexte sanitaire.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - Selon nos informations, la pression s'accroît sur les hôpitaux d'Île-de-France, qui sont de plus en plus saturés. Alors que 63% des services de soins intensifs de la région sont maintenant occupés par des patients Covid, certains établissements vont déprogrammer des opérations chirurgicales non urgentes, dans les prochains jours.

Société - Ce jeudi 4 février, les principales organisations syndicales et de jeunesse appellent à la grève et à manifester dans toute la France pour l’emploi, les services publics et contre la précarité. En raison du contexte sanitaire, l’exercice se révèle pas évident pour les salariés.



Sport - En Ligue 1, la 23e journée a permis au Losc de conserver son fauteuil de leader grâce à sa victoire à Bordeaux (0-3). Vainqueurs de Dijon (0-1) et Nîmes (3-0), l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain complètent le podium.