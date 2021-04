publié le 09/04/2021 à 07:25

Dans la guerre contre le coronavirus, il y a parfois des incohérences. Exemple très frappant ce matin avec les examens de BTS, qui, contre toute attente, continuent à se dérouler en présentiel. C'est ainsi qu'une épreuve a eu lieu vendredi dernier à la Maison des Examens à Arcueil (94), dans des conditions très éloignées des gestes barrières. Mais c'est ça ou un zéro alors, même malades, les élèves se déplacent.

Les images ont fait le tour des réseaux sociaux. On y voit de nombreux étudiants, serrés les uns contre les autres, qui attendent dans un couloir avant de rentrer dans leur salle. Parmi eux, il y avait Monica, elle a 34 ans et elle suit un BTS diététique : "On est resté pendant une heure à peu près entre 100 et 200 étudiants. Bien entendu dans les couloirs il n'y avait pas d'aération, certains avaient un masque, d'autres l'avaient en dessous le nez. Il n'y avait pas un mètre de distance, je ne sais même pas s'il y avait 10 centimètres de distance", relate la jeune femme.

La Maison des Examens assure pour sa part avoir tout fait pour respecter le protocole, mais Monica n'est pas rassurée : "Si on ne se présentait pas aux épreuves, on avait un zéro. J'avais entendu des étudiants qui disaient qu'ils étaient positifs, qu'ils étaient malades, et qu'ils allaient se présenter quand même pour ne pas avoir un zéro", dénonce-t-elle.

Monica fait partie d'un collectif qui représente les étudiants et depuis une semaine, les messages s'enchainent : "Par rapport aux épreuves futures, les étudiants ont peur. Ils ont vu comment ça s'est passé une première fois, bien entendu qu'on n'a pas envie de retourner à Arcueil pour repasser dans ces conditions-là, sachant que notre année a déjà été très difficile", souligne l'étudiante en diététique. Tous ne demandent qu'une chose : basculer en contrôle continu, afin d'éviter ce genre de situation.

