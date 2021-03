Coronavirus : pourquoi les patients hospitalisés sont de plus en plus jeunes

publié le 19/03/2021 à 19:30

C'est une donnée qui inquiète les médecins et les amènent à redoubler de vigilance. En effet, il semble que depuis plusieurs semaines la moyenne d'âge des malades dans les services de réanimation soit en baisse, ce qui laisse logiquement penser que les patients admis pour des formes graves de la Covid-19 sont plus jeunes. Si le phénomène n'est pas forcément observé au niveau national, les régions les plus touchées par l'épidémie notent cette tendance.

En Île-de-France, la part des malades hospitalisés âgés de 40 à 49 ans, de 50 à 59 ans, et de 60 à 69 ans est supérieure à celle constatée niveau national, selon les chiffres de Santé publique France. Ouest-France relève que les moins de 60 ans représentent 23% des hospitalisations en région francilienne, et 17,5% en France.

Ce résultat serait le fait de deux facteurs. Le premier est la part du variant dit britannique, qui est bien plus contagieux que le virus initial, et qui surtout s'avère plus dangereux selon les dernières études. Il représente 72% des contaminations en France et a été très vite galopant en Île-de-France.

Le deuxième facteur de cette hausse de la part de malade plus jeune peut s'avérer être une bonne nouvelle à moyen terme. En effet, les tranches plus âgées, dont le pourcentage est en baisse au niveau des hospitalisations et du développement des formes graves, sont celles ayant eu accès à la vaccination. Selon Santé publique France reprise par Ouest-France, 42,9 % des plus de 80 ans ont reçu au moins une dose, ce qui tend à montrer l'efficacité des vaccins contre la Covid-19.