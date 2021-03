Bac 2021 : "Il y aura des examens écrits en juin", promet Blanquer sur RTL

publié le 10/03/2021 à 18:48

Malgré les nombreuses incertitudes liées à la crise du coronavirus, Jean-Michel Blanquer a affirmé que les épreuves du Bac 2021 seront maintenus en juin. "Il y aura des examens écrits au mois de juin avec l'épreuve de philosophie et le Grand Oral qui est l'une des innovations de ce baccalauréat et qui va permettre aux élèves de montrer leurs compétences orales", a indiqué le ministre de l'Éducation nationale au micro de Thomas Sotto dans RTL Soir.

"Il y a aussi les enseignements de spécialité, qui représentent une innovation de cette année, qui se tiendront et les élèves de Première passeront le baccalauréat de français, normalement, dans les conditions habituelles" a ajouté Jean-Michel Blanquer.

"Ils n'auront en aucun cas un bac au rabais" a argué le ministre selon qui "c'est même le début d'un rebond de la valeur du baccalauréat" puisque cette année, "le principe de la réforme est d'avoir permis aux élèves de plus choisir au travers des enseignements de spécialité plutôt que d'avoir des séries toutes faîtes".

Cette tendance "est vraie aussi dans les baccalauréats technologique et professionnel [...] où nous sommes arrivés à ce qu'il y ait plus de motivation, plus de plaisir à travailler et donc plus d'approfondissements", a estimé Jean-Michel Blanquer.