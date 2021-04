Examens de fin d'année : "L'objectif est de les maintenir", assure Blanquer

publié le 01/04/2021 à 09:12

Emmanuel Macron l'a annoncé le 31 mars à 20 heures, les écoles vont devoir fermer dès le 5 avril, pour une semaine d'enseignement à distance avant les vacances de Pâques. Les plus jeunes reprendront en présentiel dès le 26 avril, tandis que les collèges et lycées poursuivront les cours à distance, au moins jusqu'au 3 mai.

Mais avec cette mesure, peut-on toujours assurer la tenue des examens de fin d'année ? Pour le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, "l'objectif est de maintenir autant que possible les examens de fin d'année tels qu'ils sont prévus". Il compte sur une situation sanitaire "très améliorée en juin" pour permettre d'organiser normalement les épreuves du brevet des collèges et du baccalauréat.

Le ministre insiste notamment au micro de RTL sur l'importance d'un baccalauréat qui mélange contrôle continu et contrôle terminal, "plus intéressant pour les élèves" selon lui. Il invite donc les lycéens à se préparer pour les épreuves de philosophie et le grand oral. Il assure qu'il reste possible d'assurer l'épreuve de philosophie en présentiel, y compris "à situation sanitaire comparable à la situation actuelle".

Pour les épreuves de BTS qui doivent avoir lieu au mois de mai, Jean-Michel Blanquer table là aussi sur un mélange de contrôle continu et terminal, avec "la plus extrême bienveillance". "Nous allons les accompagner", promet-il.