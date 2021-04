Coronavirus : comment savoir si vous êtes éligible à la vaccination ?

publié le 06/04/2021 à 15:59

Plus de 9 millions de Français ont reçu leur première dose de vaccin contre le coronavirus et plus de 3 millions la deuxième, selon le décompte au lundi 5 avril. Auparavant, Emmanuel Macron a dévoilé la feuille de route pour la vaccination dans les prochaines semaines, au cours de son allocation télévisée du 31 mars.

Le 16 avril, la vaccination contre le coronavirus sera élargie à toutes les personnes âgées de plus de 60 ans, puis à toutes celles de plus de 50 ans le 15 mai, a annoncé le président. Les personnes de moins de 50 ans suivront mi-juin. "Nous tiendrons l'objectif que je nous ai fixé", a-t-il insisté, "à savoir que d'ici à la fin de l'été, tous les Français de plus de 18 ans qui le souhaitent pourront être vaccinés".

Pour savoir si vous êtes éligible, le gouvernement a mis en place une plateforme très simple et rapide en ligne : https://view.genial.ly/605c614483999c0d91141db6. Il vous suffit de préciser votre tranche d'âge, si vous êtes un professionnel du secteur de la santé ou médico-sociale, votre lieu de résidence, si vous avez des problèmes de santé. Il vous est ensuite indiqué, en fonction de vos réponses, si vous pouvez vous faire vacciner, où et avec quel vaccin.

#Vaccination #COVID19 | Êtes-vous éligible à la vaccination ?

La réponse en 1 min. ⤵



👉Ce simulateur ne remplace pas un avis médical, en cas de doute parlez-en à votre professionnel de santé — Ministère des Solidarités et de la Santé (@Sante_Gouv) April 3, 2021