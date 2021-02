Ligue 1 : Canal+ récupère les droits TV jusqu'à la fin de la saison

publié le 04/02/2021 à 19:41

Canal+ et la LFP ont trouvé un accord. La chaîne cryptée récupère les droits TV vacants de la Ligue 1 et de la Ligue 2 jusqu'à la fin de la saison, a annoncé la Ligue de football professionnel ce jeudi. 80% des droits TV du foot français étaient vacants depuis la défaillance du diffuseur sino-espagnol Mediapro cet automne. L'accord trouvé entre Canal et la LFP ne couvre que la fin de la saison 2020-21.

C'est une façon pour la LFP de tenter de sortir par le haut, en récupérant 200 millions d'euros selon nos informations. Cette somme correspond aux échéances que devait de toute façon payer Canal+ cette saison, avec un bonus de 35 millions d'euros. C'est une façon de relancer les discussions et d'amorcer un autre appel d'offre pour les saisons suivantes, au mois d'août ou au mois de septembre.

C'est donc une solution de secours pour le football français et une victoire incontestable pour le groupe Canal. Autre information RTL, cela fera -49% de ressources pour la Ligue 1 et -41% pour la Ligue 2 sur cette saison.